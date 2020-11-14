TSK yurt dışında en aktif ikinci ordu! Sayı 15'e yükselecek!

EN BÜYÜK ÜS SOMALİ'DE

Yurt dışındaki en büyük askerî üs ise stratejik açıdan önemli bir nokta olan Somali'de. Başkent Mogadişu'da bulunan bu üste Mehmetçik, Somali ordusuna eğitim desteği sağlıyor. TSK, Libya'da ise kurumsal bir ordu oluşması için eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Türkiye'nin bazı ülkelerde barışı koruma misyonu da var. Bu kapsamda Türk ordusu, NATO ve BM bünyesinde en aktif rol oynayan ordulardan biri. Türk askeri; Afganistan, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti Arnavutluk, Lübnan, Bosna Hersek ve Kosova'da barış gücü olarak görev yapıyor. 2017 yılından beri Katar'da Türk askeri görevlendirilirken, Türkiye'nin bu ülkede iki askeri üssü bulunuyor. 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan bu yana Türkiye, KKTC'de asker bulunduruyor. KKTC'deki Türk askerinin 40 bin civarında olduğu belirtiliyor.

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