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Haberler Galeri İzmir depremi | Ev sahipleri dikkat! Çürük evini gizleyene hapis cezası

İzmir depremi | Ev sahipleri dikkat! Çürük evini gizleyene hapis cezası

İzmir depreminde yıkılan binaların müteahhitlerine yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. Hukukçular, hatalı yapım ve eksik malzeme kullanımından kaynaklı yapıda meydana gelebilecek yıkımlarda sorumluluğun inşaatın yapımını üstlenen kişi ve kurumda olacağının altını çiziyor. Bu durumda, kişilere verilecek cezanın da taksirle ölüme sebep olmaktan 15 yıla kadar hapis olduğuna dikkat çeken hukukçular, çürük olduğu tespit edilen binalarda yapılacak satış ve kiralamalarda bu durumun gizlenmesi halinde ise hileli işlemden 5 yıla kadar hapis cezasının gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Giriş Tarihi: 09.11.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 09:11
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İzmir depremi | Ev sahipleri dikkat! Çürük evini gizleyene hapis cezası
İzmir depremi | Ev sahipleri dikkat! Çürük evini gizleyene hapis cezası
İzmir’de 30 Ekim'de gerçekleşen ve 15 ilde hissedilen depremde 115 kişi hayatını kaybederken, 23 kişinin tedavisi ise sürüyor.
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İzmir depremi | Ev sahipleri dikkat! Çürük evini gizleyene hapis cezası
İzmir depremi | Ev sahipleri dikkat! Çürük evini gizleyene hapis cezası
6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte bölgede yıkılan binaların enkazları da kaldırıldı.
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İzmir depremi | Ev sahipleri dikkat! Çürük evini gizleyene hapis cezası
İzmir depremi | Ev sahipleri dikkat! Çürük evini gizleyene hapis cezası
Yıkılan binalar için ortaya atılan kolon kesme ve hatalı yapım iddiaları üzerine aralarında müteahhitlerin de olduğu 9 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alınırken, şüphelilerden 7'si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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İzmir depremi | Ev sahipleri dikkat! Çürük evini gizleyene hapis cezası
İzmir depremi | Ev sahipleri dikkat! Çürük evini gizleyene hapis cezası

Hukukçular ise; hatalı ve eksik malzeme kullanımından kaynaklı olası bir depremde veya farklı bir nedenden ötürü binalarda meydana gelebilecek yıkımlara ilişkin sorumluluğun yapımı üstlenenlerde olduğunun altını çizerken, depremden sonra yıkılan binalarda meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarında taksirle öldürme veya taksirle yaralama suçlarının söz konusu olacağını belirterek alınacak cezayı işaret ediyor.

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İzmir depremi | Ev sahipleri dikkat! Çürük evini gizleyene hapis cezası
İzmir depremi | Ev sahipleri dikkat! Çürük evini gizleyene hapis cezası

SORUMLULAR ORTAYA ÇIKARILMALI

İzmir depremi sonrasında, aynı sokakta bulunan bazı binaların yıkıldığının bazılarının ise tek bir çatlak dahi olmadan depremi atlattığının görüldüğünü, o yüzden bu durumun sebeplerinin hukuki olarak incelenmesi ve varsa sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Avukat Burak Alcan, ''Deprem sebebiyle yıkılan binalara ilişkin müteahhitlerin ve varsa diğer sorumluların cezai ve hukuki sorumluluklarının doğması, söz konusu binaların hukuki normlara tam uygun şekilde yapılmamış olmasına bağlıdır. Binanın inşa edilmesinden sonra ise fenni şartlarına zarar verecek aykırılıkların meydana getirilmiş olması ise ayrı bir sorumluluğu gündeme getirmektedir.'' dedi.