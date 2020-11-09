İzmir depremi | Ev sahipleri dikkat! Çürük evini gizleyene hapis cezası
İzmir depreminde yıkılan binaların müteahhitlerine yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. Hukukçular, hatalı yapım ve eksik malzeme kullanımından kaynaklı yapıda meydana gelebilecek yıkımlarda sorumluluğun inşaatın yapımını üstlenen kişi ve kurumda olacağının altını çiziyor. Bu durumda, kişilere verilecek cezanın da taksirle ölüme sebep olmaktan 15 yıla kadar hapis olduğuna dikkat çeken hukukçular, çürük olduğu tespit edilen binalarda yapılacak satış ve kiralamalarda bu durumun gizlenmesi halinde ise hileli işlemden 5 yıla kadar hapis cezasının gündeme gelebileceğini belirtiyor.
Giriş Tarihi: 09.11.2020 08:59Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 09:11
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İzmir depremi | Ev sahipleri dikkat! Çürük evini gizleyene hapis cezası
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İzmir depremi | Ev sahipleri dikkat! Çürük evini gizleyene hapis cezası
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İzmir depremi | Ev sahipleri dikkat! Çürük evini gizleyene hapis cezası
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İzmir depremi | Ev sahipleri dikkat! Çürük evini gizleyene hapis cezası
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İzmir depremi | Ev sahipleri dikkat! Çürük evini gizleyene hapis cezası