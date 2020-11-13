İstanbul Havalimanı'nda PKK'lı terörist böyle yakalandı

Gerçeğinden ayırması çok zor olan sahte pasaportla alana giren PKK zanlısı, Brezilya'ya gitmeye çalışıyordu. Havalimanı risk analiz ekipleri dikkatli davranınca bazı şüpheler olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde parmak izinden pasaportun ve kimliğin sahte olduğu anlaşıldı.

Önce maskesini çıkardı, ardından saçını düzeltti. Değişik pozlar verdi. Ama ne rahat tavırları, ne de 120 bin lira verip yaptırdığı sahte pasaportu onu kurtaramadı. Her yerde aranan ve PKK'lı olduğu iddia edilen şüpheli İstanbul Havalimanı'nda böyle yakalandı.