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İstanbul Havalimanı'nda PKK'lı terörist böyle yakalandı

Terör örgütü 'ya üye olmakla suçlanan zanlı, kaçmaya çalışırken Havalimanında yakalandı. Kameralara yansıyan görüntülerde şüpheli, dikkat çekmemek için oldukça rahat davranıyordu. Hiç panik yapmadı. Pasaporttaki fotoğraf ile kendi fotoğrafının eşleşmesi için her şeyi yaptı. Saçını düzeltti. Eğildi, sağa sola dönerek fotoğraf çektirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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İstanbul Havalimanı'nda PKK'lı terörist böyle yakalandı

Gerçeğinden ayırması çok zor olan sahte pasaportla alana giren zanlısı, 'ya gitmeye çalışıyordu. Havalimanı risk analiz ekipleri dikkatli davranınca bazı şüpheler olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde parmak izinden pasaportun ve kimliğin sahte olduğu anlaşıldı.

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Önce maskesini çıkardı, ardından saçını düzeltti. Değişik pozlar verdi. Ama ne rahat tavırları, ne de 120 bin lira verip yaptırdığı sahte pasaportu onu kurtaramadı. Her yerde aranan ve PKK'lı olduğu iddia edilen şüpheli 'nda böyle yakalandı.

120 BİN LİRAYA SAHTE PASAPORT YAPTIRDI

23 yaşındaki doğumlu terörist her yerde aranıyordu. Diyarbakır 10. , hakkında çıkış yasağı kararı vermişti. O da 120 bin TL verip, orijinalinden ayırması çok güç olan sahte pasaport yaptırdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde şüpheli, dikkat çekmemek için oldukça rahat davranıyordu. Hiç panik yapmadı. Pasaporttaki fotoğraf ile kendi fotoğrafının eşleşmesi için her şeyi yaptı. Saçını düzeltti. Eğildi, sağa sola dönerek fotoğraf çektirdi.

BREZİLYA ÜZERİNDEN ALMANYA'YA GİDECEKTİ

Risk analiz uzmanı polis de pasaportu dikkatlice inceledi. Foyasını ortaya çıkaran ise parmak izi oldu. Kimliği de pasaportu da sahte çıkınca hemen kelepçelenip gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelinin önce Brezilya'ya, ardından 'ya en son da 'ya gideceği belirlendi. İddiaya göre şüphe çekmemek için Brezilya'ya bilet almıştı.

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