Taş üstünde taş kalmadı! 1939 Erzincan depreminde 30 binden fazla canımızı kaybettik

Bundan tam 81 yıl önce dünya tarihinde en çok insanın hayatını kaybettiği felaketlerden birini yaşadı Türkiye. 27 Aralık 1939, çarşamba günü gece saat 02'de büyük bir deprem ile sallandı Erzincan. 7,9 büyüklüğündeki sarsıntıda 30 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Taş üstünde taş kalmamıştı. Baştan başa bir mezardı Erzincan. CHP’nin tek parti olarak iktidarda olduğu yıllardı. Ancak gel gör ki sosyal ve ekonomik açıdan yeterli bir Türkiye yoktu o günlerde. Gerekli müdahale yapılamamıştı deprem sonrası. Devletin varlığını hissedemedi, kış şartlarında dış dünyayla bağlantısı kesilen Erzincanlılar. Gelin şimdi zamanda bir yolculuğa çıkalım. O gün neler yaşanmış analiz haberimizde izleyelim. İşte A haber tarafından hazırlanan analiz haberimiz…