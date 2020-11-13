Mucize bebek Ayda'nın babası Uğur Gezgin A Haber'e konuştu! Ev fiyatlarının yükselmesine isyan etti

İzmir'de yaşanan deprem sonrası kiralık ve satılık konut bulunamıyor. Depremzedeler oldukları bölgeyi terk etmek istemiyor, orta hasarlı ve ağır hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarda evlerinden çıkmak istiyor. Hal böyle olunca İzmir'de konut sıkıntısı yaşanmaya başlandı.

İşin bir de fırsatçılık tarafı var. Kiralar neredeyse iki katına çıkmış durumda. Bunun en büyük sıkıntısını da depremzedeler yaşıyor. 91 saat sonra enkazında altından çıkarılan Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin bu konuda yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.