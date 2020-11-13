13 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haberi..., ara tatilden sonra tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçme temennisinde olduklarını söyledi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
ABONE OL
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz." ifadesini kullandı.

Selçuk, sosyal medya hesabından, bugün başlayacak ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu.

Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."

Son dakika: Bakan Kocadan dikkat çeken maske paylaşımı: Yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak SON DAKİKA: BAKAN KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN MASKE PAYLAŞIMI: YAKIN ZAMANDA HAYATIMIZDAN ÇIKMIŞ OLACAK

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA