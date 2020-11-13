13 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sayıştay savcılıklarına atama kararı Resmi Gazete'de

Sayıştay savcılıklarına atama kararı Resmi Gazete'de

Son dakika haberi... Başkan , Sayıştay savcılıklarına , , ve 'ı atadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2020
ABONE OL
Sayıştay savcılıklarına atama kararı Resmi Gazete'de

Sayıştay savcılıklarına atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ali Karatürk, Ertan Erüz, Muammer Çolak ve Mustafa İlhan, Sayıştay savcısı olarak atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN BAHREYN KRALI HAMAD BİN İSA EL HALİFE İLE GÖRÜŞTÜ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA