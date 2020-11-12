Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Tekirdağ Şehir Hastanesi hizmete giriyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda inşaatı tamamlanan Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin yarın Başkan Erdoğan tarafından açılacağını duyurdu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin yarın Başkan Erdoğan tarafından açılacağını duyurdu.
AÇILIŞ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ YARIN AÇILIYOR. Açılış, Sn. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek. Yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesine sahip hastanemiz, deprem riskine karşı sismik izolatörlerle güçlendirildi. İkinci fazıyla 158.000 m²'lik dev bir sağlık kampüsüne dönüşecek." ifadelerini kullandı.
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