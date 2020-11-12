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Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Tekirdağ Şehir Hastanesi hizmete giriyor

hesabından yaptığı paylaşımda inşaatı tamamlanan Şehir Hastanesi'nin yarın Başkan Erdoğan tarafından açılacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Tekirdağ Şehir Hastanesi hizmete giriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin yarın Başkan Erdoğan tarafından açılacağını duyurdu.

AÇILIŞ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ YARIN AÇILIYOR. Açılış, Sn. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek. Yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesine sahip hastanemiz, deprem riskine karşı sismik izolatörlerle güçlendirildi. İkinci fazıyla 158.000 m²'lik dev bir sağlık kampüsüne dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan açacak! Tekirdağ Şehir Hastanesi hizmete giriyor BAŞKAN ERDOĞAN AÇACAK! TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ HİZMETE GİRİYOR

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