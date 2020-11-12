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Haberler Galeri Başkan Erdoğan açacak! Tekirdağ Şehir Hastanesi hizmete giriyor

Başkan Erdoğan açacak! Tekirdağ Şehir Hastanesi hizmete giriyor

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan, son teknolojik cihazların kullanıldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi yarın törenle hizmete girecek.

Giriş Tarihi: 12.11.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 13:19
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Başkan Erdoğan açacak! Tekirdağ Şehir Hastanesi hizmete giriyor

Akfen İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen 566 yataklı hastanede 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım yatağı yer alıyor. Hastanede sağlık personeli haricinde 700 hizmet personeli istihdam edilecek.

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Başkan Erdoğan açacak! Tekirdağ Şehir Hastanesi hizmete giriyor

159 bin metrekarelik inşaat alanına sahip hastanenin 297 araç kapasiteli açık otoparkı ve 1054 araç kapasiteli kapalı otoparkı bulunuyor.

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Başkan Erdoğan açacak! Tekirdağ Şehir Hastanesi hizmete giriyor

Hastanenin yarın yapılacak açılışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılması bekleniyor.

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Başkan Erdoğan açacak! Tekirdağ Şehir Hastanesi hizmete giriyor

Tekirdağ'ı sağlık alanında da çekim merkezi haline getirecek hastane, Bulgaristan ve Yunanistan'ı da içine alacak şekilde Trakya'nın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olarak öne çıkıyor.

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Başkan Erdoğan açacak! Tekirdağ Şehir Hastanesi hizmete giriyor

Hastanenin gelecekte sağlık turizminde de adından söz ettirmesi bekleniyor.