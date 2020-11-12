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Otobüsler garajda mı? Esas bunun adı organize kötülük İBB!
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin önlemlerine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İETT otobüslerinde yoğunluğun yaşanması dikkat çekiyor. MK13 Şahintepe-Olimpiyatköy İETT hattında, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Otobüse binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.