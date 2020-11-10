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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Rus mevkidaşı Mikhail Murashko ile görüştü

, ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Rus mevkidaşı Mikhail Murashko ile görüştü

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. Kovid-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

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