Son dakika: Güvenpark terör saldırısı davasında flaş gelişme! İşte Suphi Akbaş'a verilen ceza

Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarında, 13 Mart 2016'da, bomba yüklü otomobille düzenlenen saldırıya ilişkin 8'i tutuklu 55 sanığın yargılandığı dava, 21 Kasım 2018'de karara bağlandı. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada, davanın bir numaralı sanığı Mehmet Veysi Dolaşan'a '36 kişiyi öldürme' suçundan 36 kez, 'devletin birliği, ülke bütünlüğünü bozma' suçundan da 1 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, '342 kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 10 bin 260 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca 2 sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu, 6 sanığa değişen yıllarda hapis cezası verilirken, 7 sanık ise beraat etti. Aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık, Zübeyr Aydar, Murat Karayılan, Remzi Kartal, Sabri Ok ve Salih Müslim'in de bulunduğu 36 sanığın dosyası ise ayrıldı.



İKİNCİ DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ana davanın firari sanığı ve saldırının planlayıcısı olduğu ileri sürülen Vahit Ayçil'in kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle Ferit Ak ve Salih Şahin hakkında da dava açıldı. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ana davada 'silahlı terör örgütüne fon sağlamak suretiyle yardım ederek terörizmi finanse etmek' suçundan aldığı 8 yıl hapis cezası az bulunarak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından bozulan sanık Suphi Akbaş'ın dosyasını da 2 sanığın yargılandığı dava ile birleştirdi.



TÜM SUÇLAMALARDAN SORUMLU TUTULDU

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Suphi Akbaş ile Ferit Ak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Salih Şahin, duruşmaya katılmazken, sanık avukatları ise hazır bulundu. Sanık Akbaş, savunmasında, iddianamede kendisi ile ilgili suçlamaların maddi delile dayanmadığını, saldırıyla bir ilgisinin bulunmadığını iddia ederek, beraatini istedi. Sanık Ak da Vahit Akçil'i tanımadığını, isim benzerliği nedeniyle hakkında dava açıldığını ileri sürdü.



Mahkeme heyeti, sanık Suphi Akbaş'a '36 kişiyi öldürme', 'devletin birliği, ülke bütünlüğünü bozma', '332 kişiyi öldürmeye teşebbüs', 'yasa dışı patlayıcı madde bulundurmak' suçlarından 37 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 10 bin 276 yıl hapis cezası verdi. Ferit Ak ile tutuksuz sanık Salih Şahin'e de 'örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 15'er yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Salih Şahin hakkında da kararla birlikte tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bomba yüklü araçla 13 Mart 2016'da saat 18.45 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde düzenlenen saldırıda, 36 kişi hayatını kaybetmiş, 344 kişi yaralanmıştı.



Kanlı saldırıyı gerçekleştiren otomobilin PKK/KCK mensubu Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal tarafından patlatıldığı, sanıklardan Vahit Ayçil'in ise saldırıyı Kızılay'da takip ettiği ve sonrasında Şanlıurfa'ya kaçtığı bildirilmişti.

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