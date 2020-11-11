Kaçak Sevan Nişanyan’ın eşi Ira Tzourou Azerbaycan’ın zaferinden rahatsız oldu! Nefret paylaşımları

27 YIL SONRA GELEN ZAFERE İNANAMADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Şuşa kentinin kurtarılmasından dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik ettiği görüntüleri paylaşan Ira Tzourou, 9 Kasım'da "Bir bayrak, bir tank, merkez de üç beş asker yürüyüşü filan, Şuşa'nın kurtuluşuna ait bir fotoğraf ne zaman paylaşacaksınız. Böyle kuru kuruya olmuyor" iddiasında bulundu.