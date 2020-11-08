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Şuşa kenti işgalden kurtarıldı! Azerbaycanlı vatandaşlar A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla sevindi
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu Karabağ'ın kalbi Şuşa kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Azerbaycanlı vatandaşlar gelen haberi sevinç gözyaşlarıyla karşıladı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları Gence'den aktardı.
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu Karabağ'ın kalbi Şuşa kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Azerbaycanlı vatandaşlar gelen haberi sevinç gözyaşlarıyla karşıladı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları Gence'den aktardı.