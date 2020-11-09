Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişinin ise örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında yurda giriş yasağı olduğu bildirildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentin iki farklı noktasında eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 2 zanlı ile örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında yurda giriş yasağı bulunan 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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