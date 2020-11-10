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Efkan Ala AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına getirildi

AK Parti Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu () Üyesi , AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Efkan Ala AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına getirildi

AK Parti Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu () Üyesi , AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Alınan bilgiye göre Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 'ın takdiriyle Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyeliği ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına görevlendirildi.

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