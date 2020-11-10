İstanbul Valisi Yerlikaya'dan koronavirüs denetimi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile beraber Yavuz Selim Mahallesinde bulunan kapalı Salı Pazarında HES kodu ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Vali Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada İstanbul’da bulunan semt pazarlarında artık öğle saatlerine kadar indirim uygulanacağını belirti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu korona virüs tedbirleri kapsamında Yavuz Selim Mahallesinde bulunan Kapalı Semt pazarında HES kodu uygulamalarını ve sosyal mesafe konusunda denetimler de bulundu. Pazara giren vatandaşlara tek tek HES kodu sorgusu ve ateş ölçümü yapılırken HES kodu olmayan vatandaşlar pazar alanına alınmadı. Pazar alanını denetleyen Vali Yerlikaya çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya pazardaki önlemleri denetlemeye geldiklerini belirterek "Korona virüs önlemleriyle ilgili pazarcı kardeşlerimizin kendi önlemlerine riayetlerini gözlemlemeye geldik. Bu pazar diğer pazarlardan daha farklı. İstanbul'da 462 semt pazarımız var bunların hizmetinin önemi çok büyük. Temel ihtiyaç malzemelerinin yüzde 70'ine yakınını insanlarımız semt pazarlarından alıyor. Burada bulunan 50 bin arkadaşımızdan bahsediyoruz" dedi.

PAZARLARDA SABAH SAATLERİNDE İNDİRİM UYGULANACAK

Vali Yerlikaya artık İstanbul'da kurulan semt pazarlarında sabah saatlerinde indirim uygulama kararı aldıklarını belirterek "Esnaflar Sanatkarlar Odası Başkanımız Faik beyle birlikte Pazarcılar Odası Başkanımız Mesut beyle beraber pazarlarda bulunan yoğun saatleri biraz daha rahatlatabilmek için sabah saatlerinde indirim kararı aldık. Sabah saat 07:00 gibi açılan bu pazarımız öğlene kadar son derece az müşteri geliyor bu nedenle sabah saatlerinden saat 13:00'e kadar indirim yapalım dedik oda başkanlarımıza, onlar da pazarcılarımızla görüşüp bu yönde bir indirim sağlayacağız merak etmeyin dedi. Ben pazarcı kardeşlerimize bu ricamıza gösterdikleri olumlu yaklaşım için teşekkür ediyorum. Eğer önlemleri kendi nefsimizle en güzel şekilde uygularsak bilin ki İstanbul'u korumuş oluruz. Bu kurallara uymazsak tanıdık tanımadık bir vatandaşımıza bulaştırma vebalini alırız bundan korunmak için maskeyi kurallarına uygun bir şekilde takmak lazım. Artık maske su gibi, mesafe ekmek gibi, hijyen ise olmazsa olmazımız" diye konuştu.



"TÜM PAZAR ESNAFIMIZDAN HES KODU İSTİYORUZ"

Artık Esenler ilçesinde kurulacak tüm pazarlarda esnaftan HES kodu isteneceğini belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu "Biz sayın valimizin İstanbul ile ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde uygulamaya başlayan ilk belediyelerden bir tanesi olduk. Biz bundan sonra Esenlerde bulunan tüm pazarlarda esnafımızdan HES kodu istiyoruz. HES kodu olmayanlara da pazar kurdurmuyoruz. Bu çerçevede çok isabetli bir uygulama oldu ve birçok temaslı esnafımızı geri gönderdik. Bu da vatandaşımızın sağlığını korumak için bize imkan sundu. Biz bundan sonra 13 pazarımızı sürekli denetleyeceğiz. HES kodu ile ilgili bir sorun gördüğümüz esnafımıza o gün pazar kurdurmayacağız yada bir başkasına kurduracağız" dedi.