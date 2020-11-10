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Son dakika: Paşinyan çaresizliğini itiraf etti: Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu

Son dakika haberi... Başbakanı Paşinyan, ve Ermenistan arasındaki bildirisiyle ilgili ''Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu" ifadelerini kullanarak çaresizliğini itiraf etti.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Son dakika: Paşinyan çaresizliğini itiraf etti: Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu

Ermenistan'da halkın kendisini protesto etmesini yorumlayan Paşinyan, "Halkı isyana sevk eden herkes adalet önüne çıkartılacak." diye konuştu.

Durumun "istikrara kavuşmasının ardından" bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Paşinyan, "Aldığım karar, derinlemesine analizlere ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı. Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu." dedi.

Öte yandan, başta başkent Erivan olmak üzere Ermenistan'da Paşinyan aleyhindeki protestolar devam ederken daha önce hükümet binasına giren protestocular, parlamento binasına da girerek Paşinyan aleyhinde sloganlar attı.

Parlamento kürsüsüne çıkan bazı protestocular, Karabağ'daki çatışmaların devam etmesi çağrısında bulundu.

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