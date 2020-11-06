06 Kasım 2020, Cuma
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Son dakika: FETÖ firarisi Çanakkale'de yakalandı

Fettulahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (/) suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan A.D., ’nin Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Giriş Tarihi: 06.11.2020
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Son dakika: FETÖ firarisi Çanakkale'de yakalandı

Çanakkale İlamat ve İnfaz Bürosunun 2020-7590 sayılı kararı ile 'Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY)' suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

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