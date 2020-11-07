ABD'nin yeni başkanı Joe Biden

Son dakika haberi... ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD'deki seçimlerde Joe Biden'ın başkanlığı kesinleşti.

Seçim sonuçları resmi olmayan kesin sonuçlara göre açıklanan ABD'de son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden, dün yardımcısı olarak seçtiği ilk kadın ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile halkın ve kameraların karşısına çıktı. Konuşmasında Trump'a oy verenleri ötekileştirmeyeceği vurgusunu sıkça yapan Biden birlik mesajı verdi. Önemli ifadelerin yer aldığı konuşmasını gerçekleştiren Joe Biden ülkeyi ve insanları bölmemeye söz veriyorum dedi ve bir son dakika haberi olarak ilk icraatını da burada açıkladı.

ÖNCE BİRÇOK KONUDA GÜNDEMİNE ALACAĞI BAŞLIKLARI AÇIKLADI

Biden, corona virüsü, ekonomi, sağlık hizmetleri, sistematik ırkçılıkla mücadele ve ırkların eşitliğine ulaşma çabası, iklim krizi ve ülkemizdeki demokrasiyi sağlama savaşı vereceklerini duyurdu.

Biden, pazartesi günü yapacağı ilk icraatı da kamuoyuna duyurdu. Biden, "Pazartesi günü ilk işim Covid geçiş ekibi için bilim insanları atamak olacak. İşimiz Covid-19'u kontrol altına alarak başlıyor.

Bu salgını ters yöne çevirmek için bütün çabamı ve sözümü yerine getireceğim" ifadesini kullandı.

BIDEN TARAFTARLARI "TRUMP'A KARŞI BİLİM KAZANDI" İFADELERİYLE KARŞILADI

Biden'ın ilk icraatının bilim insanları ve bilimle ilgili olması sosyal medyada gündem oldu… Birçok sosyal medya kullanıcısı, bilimin etkisine inanmadığını sık sık dile getiren Trump'ın aksine Biden'ın bu açıklaması sonrasında, "Bilim kazandı" yorumlarını yaptı.

İŞTE JOE BIDEN'IN SON DAKİKA AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR;

* Bu ulusun insanları bize çok net bir zafer kazandırdılar.

* Bu ülkede ve dünyada yarına karşı güven görüyoruz. Ben bölmeyi değil, birleştirmeyi hedefleyen bir başkan olacağım. Hepinizin güvenini kazanmak için çalışacağım.

* Eyaletleri kırmızı ve mavi olarak görmeyeceğim.

HARİKA BİR YARDIMCIM VAR

* Hayatımın en büyük onuru bu. Bu kadar Amerikalı bu vizyona oy verdi. Bunu gerçekleştirmek bizim en önemli görevimiz. Ben Jill'in kocasıyım onun desteği olmadan burada olamazdım. Jill bir anne, bir eğitimci. Harika bir first lady olacak.

* Harika bir başkan yardımcısı ile ülkeyi yönetmenin onurunu yaşayacağım. Kendisi Güney Asyalı, beyaz olmayan ilk kadın başkan yardımcısı. Bana ABD'de bir şeylerin mümkün olmadığını sakın söylemeyin.