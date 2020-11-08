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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Akar, ile Bakü'de görüştü.

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Giriş Tarihi: 08.11.2020 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

Temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu ve Akar, Aliyev'le görüştü.

Kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de hazır bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akarı kabul etti AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU VE HULUSİ AKAR'I KABUL ETTİ

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