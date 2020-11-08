Kovid-19 tedavisi tamamlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevine döndü
Son dakika haberleri... Geçtiğimiz hafta eşi ve kızıyla birlikte koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını ve tedavi süreçlerinin başlatıldığını duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hastalık sürecinin sona erdiğini de yine sosyal medya hesabı üzerinde duyumuştu. Kovid-19 tedavi süreci tamamlanan Bakan Soylu, görevinin başına döndü ve ilk toplantısına katıldı.
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Kovid-19 tedavisi tamamlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık yaptı.
GÜVENLİK TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ
İçişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'nın başkanlığını Covid-19 tedavisi tamamlanan Bakan Soylu üstlendi.