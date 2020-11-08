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Kovid-19 tedavisi tamamlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevine döndü

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz hafta eşi ve kızıyla birlikte koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını ve tedavi süreçlerinin başlatıldığını duyuran hastalık sürecinin sona erdiğini de yine sosyal medya hesabı üzerinde duyumuştu. Kovid-19 tedavi süreci tamamlanan Bakan Soylu, görevinin başına döndü ve ilk toplantısına katıldı.

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Giriş Tarihi: 08.11.2020 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020
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Kovid-19 tedavisi tamamlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevine döndü

Kovid-19 tedavisi tamamlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık yaptı.

GÜVENLİK TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ

İçişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'nın başkanlığını Covid-19 tedavisi tamamlanan Bakan Soylu üstlendi.

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