Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: 7.8 büyüklüğünde deprem geliyor

Bu vesileyle bir bina yapılmadan önce mutlaka bir jeofizik mühendisine sorulması, zeminin yapılaşmaya uygun olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini vurguluyor. Bu şekilde yapılmayan, bu depremle riskli hale gelen pek çok binanın şu an kurtulmuş olsa da daha küçük bir depremde bile yıkılabileceğinin altını çiziyor ve ekliyor: "Tabii tüm bunlar halkın gelir seviyesiyle ilgili. Gelişmiş ülkelerde çok daha büyük depremlerde bile yıkım olmuyor. Bir ülkede ekonomi ne kadar gelişmişse, depremlerde yaşanan can kaybı o kadar az olur."