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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki: Hayır oyu verip ‘Deprem için ne yaptın?' diye soruyorsunuz!

Meclisi'nin Kasım ayı meclis toplantısında ve İYİ Partili Meclis üyeleri, 'nde rezerv yapı alanı ilan edilen 77 bin metrekarelik alan için yetki talebini içeren gündem maddesine 'ret' oyu verdi. Bu duruma tepki gösteren Tuzla Belediye Başkanı , “Hayır oyu verip ‘ için ne yaptın?' diye soruyorsunuz. O evlerin hepsi 40 yıllık yıkılacak bina. İnsan bunun için bile sadece şurada evet verir.' diye konuştu.

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Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki: Hayır oyu verip ‘Deprem için ne yaptın?' diye soruyorsunuz!

Tuzla Belediye Meclisi'nin Kasım ayı meclis toplantılarının üçüncü oturumu Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Yayla Mahallesi'nde rezerv yapı alanı ilan edilen 77 bin metrekarelik alan için yetki talebini içeren gündem maddesi de görüşüldü. Görüşülen gündem maddesi AK Parti ve MHP'nin kabul oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edildi. CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin ret oyu vermesini eleştiren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şunları söyledi:

"Siz burada hayır oyu veriyorsunuz ya. Ondan sonra da komik bir şekilde 'Deprem için ne yaptın?' diyorsunuz. Burada gelip bize de hesap sormaya kalkıyorsunuz. O evlerin hepsi 40 yıllık bina, hepsi yıkılacak bina, insan bunun için bile sadece şurada evet verir."

AK PARTİ VE MHP OYLARIYLA KABUL EDİLDİ
Tuzla Belediye Meclisi'nin Kasım ayı meclis toplantılarının üçüncü oturumu bugün Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen mecliste, Yayla Mahallesi'nde rezerv yapı alanı ilan edilen 77 bin metre karelik alan için yetki talebini içeren gündem maddesi de görüşüldü.

Görüşülen gündem maddesi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Parti'nin kabul oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

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