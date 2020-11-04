1 MİLYARIN ÜZERİNDEKİ BÜTÇE 347 MİLYONA DÜŞÜRÜLDÜ

İstanbulluları şoke eden habere göre 2019 yılında deprem için 1 milyar 18 milyon 921 bin TL'lik bütçe hazırlanmışken, 2020 bütçesinde bu rakam 347 milyon TL'ye indi.

YÜZDE 65 KESİNTİ!

İBB tarafından yüzde 65 kesinti ile hazırlanan yeni deprem bütçesi sonrasında mega kent için hazırlanacak tedbirler için bütçenin yeterli olmadığı belirtildi. En az 1 milyar TL bütçenin ayrılması gerektiği ifade edildi.