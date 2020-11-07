Bursa’daki Nilüfer Çayı kirliliğe teslim oldu! Utanç verici görüntüler
Bursa’da bulunan Nilüfer Çayı’nda kirlilik hakim. Bölgeye dökülen atık ve molozlar tarımsal sulamada kullanılan Nilüfer Çayı’nın kirlenmesine sebep oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Nejat Kırbulut aktardı.
Bursa'da bulunan Nilüfer Çayı'nda kelimenin tam anlamıyla bir doğa felaketi yaşanıyor.
A Haber ekipleri buraya atılan kağıt atıklarını, molozları ve ev eşyalarını ekrana taşıdı.
Bölgeye koltuk ve klozet bile atılmış durumda. A Haber muhabiri Nejat Kırbulut bunları tek tek göstererek yaşanan kirliliği gözler önüne serdi.
Nilüfer Çayı fabrika atıkları nedeniyle simsiyah bir görüntüye bütündü. Araba lastiği doğanın tam ortasına tam atılmış durumda ekranlara yansıdı.
Moloz atıkları, bir kanepe ve bir pisuvar buraya getirilerek Nilüfer Çayı'nın yanına atılmış. Dikkat çeken başka bir görüntü ise kullanılmamış halde bölgeye atılan çimento paketleriydi.
İşte fabrika atıklarından dolayı siyaha bürünen çaydan bir görüntü
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