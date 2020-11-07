07 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’daki Nilüfer Çayı kirliliğe teslim oldu! Utanç verici görüntüler

Bursa’daki Nilüfer Çayı kirliliğe teslim oldu! Utanç verici görüntüler

’da bulunan ’nda kirlilik hakim. Bölgeye dökülen atık ve molozlar tarımsal sulamada kullanılan Nilüfer Çayı’nın kirlenmesine sebep oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri aktardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
ABONE OL
Bursa’daki Nilüfer Çayı kirliliğe teslim oldu! Utanç verici görüntüler

'da bulunan 'nda kelimenin tam anlamıyla bir doğa felaketi yaşanıyor.

Bursa’daki Nilüfer Çayı kirliliğe teslim oldu! Utanç verici görüntüler BURSA’DAKİ NİLÜFER ÇAYI KİRLİLİĞE TESLİM OLDU! UTANÇ VERİCİ GÖRÜNTÜLER

A Haber ekipleri buraya atılan kağıt atıklarını, molozları ve ev eşyalarını ekrana taşıdı.

Bölgeye koltuk ve klozet bile atılmış durumda. A Haber muhabiri bunları tek tek göstererek yaşanan kirliliği gözler önüne serdi.

Nilüfer Çayı fabrika atıkları nedeniyle simsiyah bir görüntüye bütündü. Araba lastiği doğanın tam ortasına tam atılmış durumda ekranlara yansıdı.

Moloz atıkları, bir kanepe ve bir pisuvar buraya getirilerek Nilüfer Çayı'nın yanına atılmış. Dikkat çeken başka bir görüntü ise kullanılmamış halde bölgeye atılan çimento paketleriydi.

İşte fabrika atıklarından dolayı siyaha bürünen çaydan bir görüntü

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA