07 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri O ilde şehir içi toplu ulaşımda HES kodu istenecek

O ilde şehir içi toplu ulaşımda HES kodu istenecek

Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şehir içi araçlarında kodu zorunluluğu olacağı belirtildi. Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu 1 Aralık tarihinde başlayacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
ABONE OL
O ilde şehir içi toplu ulaşımda HES kodu istenecek

'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şehir içi toplu ulaşımda kodu istenecek.

HES ZORUNLULUĞU

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehir içi araçlarına binerken kullanılan kent kartlar ya da kredi kartına HES Kodu tanımlaması yapılarak sağlıklı ve güvenli seyahatin ilk adımlarının atılacağı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

"Tüm kent kartlar kişiselleşiyor. Mevcut kartlarımızın arka yüzünde bulunan seri numarası veya kredi kartlarımızın üzerindeki 16 haneli kart numarası ile HES kodunuzu eşleştirerek şehir içi toplu ulaşım araçlarına binerken sorgulama yapılabilecek. Kartlarınızın HES kodu tanımlamasını hes.edirne.bel.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz. Riskli kişilerin şehir içi toplu ulaşım kullandıkları tespit edilmesi durumunda ve Edirne Valiliği tarafından İçişleri Bakanlığına bildirilecek olup cezai işlem uygulanacaktır."

HES kodu uygulamasının toplu ulaşımda 1 Aralık'tan itibaren uygulanacağı bildirildi.

Son dakika: Toplu taşımada HES kodu zorunlu mu? İETT, metro, metrobüs, otobüslerde HES kodu şart mı? SON DAKİKA: TOPLU TAŞIMADA HES KODU ZORUNLU MU? İETT, METRO, METROBÜS, OTOBÜSLERDE HES KODU ŞART MI?

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA