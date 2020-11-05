05 Kasım 2020, Perşembe
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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 05 Kasım 2020

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük vaka sayısını açıkladı. , 5 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını hesabından paylaştı. İşte 5 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 05 Kasım 2020

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 5 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 5 Kasım Perşembe gününe ait Türkiye'nin yeni tip koronavirüs verilerini açıkladı. Günlük test sayısının 150 sınırına yaklaşması dikkatlerden kaçmadı.

Son 24 saatte 146.028 kişiye yapılan testler sonucunda 2311 kişiye daha virüs tanısı konuldu. 81 kişi yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 1711 kişi ise taburcu edildi. İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Kasım koronavirüs verilerini açıkladı! Test sayısı 150 bin sınırında... SAĞLIK BAKANLIĞI 5 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİNİ AÇIKLADI! TEST SAYISI 150 BİN SINIRINDA...

ARTIŞA ENGEL OLMAK ZORUNDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın." ifadelerini kullandı.

Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 04 Kasım 2020 SON DAKİKA...SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 04 KASIM 2020

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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