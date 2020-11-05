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Bursa'da terör örgütü YPG-PKK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

'da terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu.

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Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Bursa'da terör örgütü YPG-PKK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de YPG/PKK adına faaliyette bulunan M.H. (27), M.E. (20) ve B.E'nin (19) örgüt tarafından istihbarat çalışması için Bursa'ya gönderildiği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Osmangazi ilçesinde saklandığı eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu, gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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