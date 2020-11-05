05 Kasım 2020, Perşembe
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Son dakika: Hain saldırıda şehit sayısı 3’e yükseldi

Son dakika haberine göre ’nin Derecik ilçesinde teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda olan sivil işçi sayısı 3’e yükseldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Ağır yaralanan 2 sivil işçimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede büyük çaplı operasyon başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Hain saldırıda şehit sayısı 3’e yükseldi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Kasım 2020 tarihinde Derecik ilçesi Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan sivil iş makinesine yönelik bölücü terör örgütü tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan terör saldırısı sonucu 1 sivil işçimiz şehit olmuş, 2 sivil işçimiz ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan 2 sivil işçimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede büyük çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.

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