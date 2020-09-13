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Hakkari Yüksekova'da bir Mehmetçik şehit oldu

Yıldırım -2 kapsamında, kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir şehit olurken iki terörist ölü olarak ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 13.09.2020 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020
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Hakkari Yüksekova'da bir Mehmetçik şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalındaki mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma astsubayın şehit olduğunu, 2 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma astsubayımız şehit olmuştur.

Operasyonda 2 terörist ölü ele geçirilmiştir. Kahraman jandarma astsubayımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

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