Son dakika: Hakkari ve Şırnak'ta toplamda 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Yıldırım-1 “Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu” kapsamında; Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.'' ifadeleri kullanılırken bugün Hakkari'de etkisiz hale getirilen iki teröristle birlikte toplamda 5 PKK'lı öldürüldü.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 "Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu" kapsamında Hakkari'de 2 Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Yıldırım-1 "Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu" kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 2, Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.