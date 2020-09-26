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Son dakika: Hakkari ve Şırnak'ta toplamda 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Yıldırım-1 “Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu” kapsamında; Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.'' ifadeleri kullanılırken bugün Hakkari'de etkisiz hale getirilen iki teröristle birlikte toplamda 5 PKK'lı öldürüldü.

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Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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Son dakika: Hakkari ve Şırnak'ta toplamda 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 "Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu" kapsamında Hakkari'de 2 Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Yıldırım-1 "Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu" kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 2, Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

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