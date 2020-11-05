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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan “Fatih Sondaj Gemisi” paylaşımı

Son dakika haberine göre... , yeniden göreve başlayan “Fatih Sondaj Gemisi” ile ilgili önemli bir paylaşım yaptı.

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Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan “Fatih Sondaj Gemisi” paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Fatih gemisi göreve başladı! FATİH GEMİSİ GÖREVE BAŞLADI!

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