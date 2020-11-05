Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan “Fatih Sondaj Gemisi” paylaşımı
Son dakika haberine göre... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeniden göreve başlayan “Fatih Sondaj Gemisi” ile ilgili önemli bir paylaşım yaptı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Nice seferlere, nice zaferlere!#Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 5, 2020
Hayırlı olsun. #MilliEnerjiGüçlüGelecek #MilliEnerjideYeniMüjde https://t.co/Uzl8TsHsEx