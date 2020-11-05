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İzmir'de çöken Emrah Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmalarında betonlar kürekle kırıldı

'de 6,6 şiddetindeki sonrası çöken 'ndaki arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekipleri, çalışmalar sırasında beton blokların kürekle kırıldığını söyledi. Ekipler binanın oldukça dayanıksız olduğuna dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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İzmir'de çöken Emrah Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmalarında betonlar kürekle kırıldı

'in Seferihisar açıklarındaki depremde yıkılan 'nda arama kurtarma çalışmalarında görev yapan ekiplerinin, binanın oldukça dayanıksız olduğunu ve beton parçalarını kürekle kırdıklarını söylediği belirtti.

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Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde, enkaz altında kalan 114 kişi hayatını kaybetti. Depremde yıkılan ve ağır hasar binaların bazılarında kolon kesiği yapıldığı, bazılarının ise geçmiş yıllarda çürük raporlu olduğu ortaya çıktı.



Depremin yıktığı binalardan olan Emrah Apartmanı'nda kullanılan malzemelerin, oldukça dayanıksız olduğu iddia edildi. Emrah Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin, binanın dayanıksız ve beton parçalarının kürekle kırılacak kadar güçsüz olduğunu söylediği öne sürüldü.



Görevlilerin, Yılmaz Erbek Apartmanı'nın ise Emrah Apartmanı'na göre çok daha sağlam olduğunu, zeminde kesildiği iddia edilen kolonlar nedeniyle çökmüş olabileceğini söylediği kaydedildi.

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