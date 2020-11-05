DHKP-C’nin şifreleri çökertildi! 97 şüpheli gözaltında
Son dakika haberine göre... İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, yasa dışı terör örgütü DHKP-C’ye peş peşe seri operasyonlar düzenledi. 97 şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, yasa dışı terör örgütü DHKP-C'ye peş peşe seri operasyonlar düzenledi.
ŞİFRELER ELE GEÇİRİLDİ
97 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün şifreleri tek tek ele geçirildi.
Şüphelilerin illere kod isimler verdikleri ve yayın organlarını dağıtarak finansman sağladıkları iddia ediliyor.
ÖLÜM ORUCU TALİMATI
Arşivde yapılan kapsamlı incelemede teröristlere ve şehirlere ait kod isimler ile DHKP-C'ye yakın avukatlara ölüm orucu talimatları ortaya çıktı.
Gözaltına alınan isimlerden görüntü