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DHKP-C’nin şifreleri çökertildi! 97 şüpheli gözaltında

Son dakika haberine göre... Polisleri, yasa dışı terör örgütü ’ye peş peşe seri operasyonlar düzenledi. 97 şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

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Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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DHKP-C’nin şifreleri çökertildi! 97 şüpheli gözaltında

Polisleri, yasa dışı terör örgütü 'ye peş peşe seri operasyonlar düzenledi.

ŞİFRELER ELE GEÇİRİLDİ

97 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün şifreleri tek tek ele geçirildi.

DHKP-C’nin şifreleri çökertildi! 97 şüpheli gözaltında DHKP-C’NİN ŞİFRELERİ ÇÖKERTİLDİ! 97 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin illere kod isimler verdikleri ve yayın organlarını dağıtarak finansman sağladıkları iddia ediliyor.

ÖLÜM ORUCU TALİMATI

Arşivde yapılan kapsamlı incelemede teröristlere ve şehirlere ait kod isimler ile DHKP-C'ye yakın avukatlara ölüm orucu talimatları ortaya çıktı.



Gözaltına alınan isimlerden görüntü

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