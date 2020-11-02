Kırşehir’de DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Kırşehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon yapılsı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde farklı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 10'u Irak uyruklu 5'i Türkmen 15 kişi gözaltına alındı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde farklı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 10'u Irak uyruklu 5'i Türkmen 15 kişi gözaltına alındı.
İkametlerinde dijital ve örgütsel materyallerle yakalanan şüpheliler, emniyette alınan ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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