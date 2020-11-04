Son dakika: İskenderun'daki teröristlerle bağlantılı olan 5 PKK'lı tutuklandı
Son dakika haberleri... Hatay'ın İskenderun ilçesinde PKK'lı 2 teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Ekim'de meydana gelen terör saldırısı girişiminin ardından 28 Ekim'de 4 ilde gözaltına alınan 5 zanlının İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
HEPSİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 26 Ekim'de saldırı girişiminde bulunan PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından 28 Ekim'de İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da terör saldırısı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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