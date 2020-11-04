İzmir'de Konteyner Kent çalışmaları başladı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmirli depremzedeler için müjdeli haberi resmi Twitter hesabından duyurdu.

Bakan Yardımcısı Çataklı yaptığı paylaşımda, "İzmir'de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları Konteyner Kentin yapım çalışması başladı. 19 gün sonra hazır inşallah" ifadelerine yer verdi.

Konteyner Kent çalışmalasından bir de fotoğraf paylaşan Çataklı, vasiyet planını da sundu.