04 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan PKK'nın alçak saldırısına sert tepki

Son dakika haberleri... , 'nın 'de işçilere saldırmasına tepki gösterdi. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milletimize karşı düzenlenmiş adi terör saldırılarına güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan PKK'nın alçak saldırısına sert tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili olarak, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor. Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize rahmet, yaralananlara sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum. Milletimize karşı düzenlenmiş adi terör saldırılarına güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir" dedi.

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