04 Kasım 2020, Çarşamba
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İstanbul'da "erken mesai ve esnek çalışma" toplantısı

Son dakika haberine göre... , başkanlığında yarın video konferans yöntemi ile toplanacak. Toplantıda "erken mesai ve esnek çalışma yöntemleri" masada olacak.

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Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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İstanbul'da erken mesai ve esnek çalışma toplantısı

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yarın video konferans yöntemi ile toplanacak.

KRİTİK KONULAR MASADA

Toplantıda, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile birlikte; sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirileceği öğrenildi.

VALİ YERLİKAYA KUYURACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararların, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yine yarın basın açıklamasıyla duyurulacağı belirtildi.

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