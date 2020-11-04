04 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... 'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () yer alan bilgiye göre, saat 05.24'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2020
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Son dakika: Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.24'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası Körfezi'nin 9,61 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

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