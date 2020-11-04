Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "atama" açıklaması

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu yıl kitap onaylarının yapılacağı ayla ilgili mevzuattaki değişiklik ve diğer tedbirlerle beraber 434 milyon TL ders kitaplarında tasarruf sağlanmıştır. Her okul kendi yakacaklarını, ihale açarak alırken bu yıl Enerji Bakanlığı ile bir anlaşma yaptık ve kömürleri belirli bir kalorinin üzerinde olması şartıyla merkezi olarak aldık ve okullara ulaştırdık. Dolayısıyla hiçbir okul ihaleyle uğraşmadı, hiçbir okulda ihalelerle ilgili sıkıntılar vesaire konuşulmadı. Bunu Türkiye olarak merkezi düzenledik ve sadece kömürden 155 milyon TL civarında bir tasarruf sağlandı."

Bakanlığın yaklaşık 1 milyon lirayı hediyelik eşyalara harcadığı yönündeki haberlerin sorulmasına karşılık Bakan Selçuk, Türkiye'de çok sayıda başarılı öğrenci ve öğretmen bulunduğuna dikkati çekti.

Selçuk, bunlara satranç takımı, kalem, kitap gibi hediyeler verildiğini dile getirerek, "Başarılarla ilgili törenlerde, ziyaretlerde, kutlamalarda çeşitli hediyeleri çocuklara dağıtıyoruz. Yoksa Bakanlık ya da Bakan bir milyonluk hediye almış da bunu dağıtmış böyle bir şey söz konusu değil." dedi.

Bakan Selçuk, kapalı köy okullarının muhtarlık ve sağlık ocaklarının kullanımına verilmesine ilişkin de şunları söyledi:

"Bizim eğer ihtiyacımız yoksa ki bunlar tahsistir bize Milli Emlak tarafından, biz bunların mülkiyetine sahip değiliz, hepsi tahsistir. İhtiyaç duyulması halinde Milli Eğitim Bakanlığına geri verilmesi koşuluyla biz bu kullanılmayan binaların tamamını serbest bıraktık ve sayın valilerin denetiminde, gözetimindedir. Her il bunu rahatlıkla yapabilir. Bizim merkezi olarak bu konularla ilgili günlük takibimize ihtiyaç bile yok, geçici kullanım söz konusudur. Hiçbir engel yok."



