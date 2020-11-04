Gayrettepe-Havalimanı metro hattında önemli gelişme

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak inşa edilen İstanbul Havalimanı'na kesintisiz ulaşımı sağlayacak Gayrettepe-Havalimanı metro hattında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayısta videokonferansla katıldığı programla tünel kazı çalışmaları tamamlanan Gayrettepe-Havalimanı etabının Kağıthane- Havalimanı bölümü Nisan 2021 itibariyle yolcu taşımaya başlayacak. 2016'da ihalesi yapılan ve 2017'de kazı çalışmalarına başlanan projede, aynı anda 10 TBM makinesi kullanılarak, günde ortalama 65 metre ilerleme hızıyla dünya çapında rekor kırıldı. Şu ana kadar yüzde 87'si tamamlanan proje hizmete girdiğinde, saatte 120 km hızla giden metro yolcu taşımaya başlayacak.

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tarafından gerçekleştirilen yerli ve milli sinyalizasyon sisteminin kullanılacağı metro projesinin Gayrettepe- Havalimanı arasındaki etabı da 2021'in son çeyreğinde hizmete girecek. Üç dakika arayla hizmet verebilen metro hattında saatte 30 bin yolcu taşınabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülen projede 4 bin 500 kişi 7 gün 24 saat boyunca çalışıyor. Halkalı-Havalimanı metro hattında da çalışmalar hızla sürüyor. Gayrettepe- Havalimanı-Halkalı bağlantısını sağlayacak etabın 2022'de tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Metro vagonları getirilmeye başlanan hat üzerinde Aralık ayından itibaren test sürüşleri de gerçekleştirilecek.

İlk ray montajı 2020 Ocak ayında yapılan metro hattı tamamlanınca, Mecidiyeköy- Mahmutbey, Hacıosman-Yenikapı, Marmaray Halkalı hatlarıyla da entegre olacak.

SABİHA GÖKÇEN 2021 EYLÜL'DE

İstanbul'un diğer havalimanı Sabiha Gökçen havalimanı metrosunda da sona yaklaşılıyor. Yüzde 87'si tamamlanan projenin Eylül 2021'de hizmete girmesi planlanıyor. 7.4 km uzunluğundaki hat, Kadıköy-Tavşantepe metrosunun devamı olarak bakanlık tarafından inşa ediliyor.

KAYNAK-SABAH

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