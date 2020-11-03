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Son dakika: Yıkım bölgesinde büyük panik! Bina sakinleri apartmana girdi: Çatırdama sesiyle büyük panik yaşandı

Son dakika haberine göre Günlerce çalışmaların devam ettiği 6,6 büyüklüğünde yıkılan ’nın hemen yanındaki bloklarında çökme tehlikesi devam ediyor.

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Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Son dakika: Yıkım bölgesinde büyük panik! Bina sakinleri apartmana girdi: Çatırdama sesiyle büyük panik yaşandı

Bugün söz konusu binalara ev sakinlerinin eşyalarını almak için 15 dakikalığına girmesine izin verildi.

Karagül Sitesi sakinleri verilen izin doğrultusunda binalarına girmeye başladı. Hatta bazı bina sakinleri asansörlü sistemle eşyalarını çıkartmaya başladı.

Hürriyet'in haberine göre, Ancak içerideyken bir anda bazı kolonlarda çatırdamalar olduğu görüldü.

Bunun üzerine bina sakinleri panik halinde dışarı çıkmaya çalıştı. Bu sırada bazı bina sakinlerinin yaşanan panik nedeniyle dışarı çıkmakta zorluk yaşadığı görüldü.

Bu arada çarpıcı bir iddia da gündeme geldi. Dışarı çıkan bina sakinleri bu binaların da yıkılan Emrah Apartmanı'nın müteahhidi Hayati Uzun tarafından yapıldığını söyledi.

Bina sakinleri ayrıca yetkililerin binalara girişleri tamamen yasaklaması gerektiğini belirtti.

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