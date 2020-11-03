Son dakika... İzmir'deki arama kurtarma faaliyetleri sona eriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum İzmir'de yaşanan deprem sonrasında başlatılan arama kurtarma çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

RIZA BEY APARTMANI'NDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakan Kurum 16 farklı alandaki arama kurtarma faaliyetlerini tamamlandığını ifade ederken sadece Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ÇALIŞMALAR SON BULUYOR

Bakan Murat Kurum arama kurtarma çalışmalarının bu gece itibariyle bitirilmesinin planlandığını ifade etti.

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