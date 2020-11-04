İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin bir yandan salgınla bir yandan terörle başarılı bir mücadele verirken diğer yandan da yoğun şekilde maruz kaldığı bölgesel ve küresel dayatmaları, ekonomik ve siyasi baskıları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de sağladığı imkanlarla, alınan etkili tedbirler sayesinde boşa çıkardığını belirterek, "Bilinmelidir ki döviz ve faiz üzerinden Türk ekonomisini sıkıştırma girişimleri de sonuçsuz kalacaktır." dedi.

KANUN TEKLİFİ TBMM GENEL KURULU'NDA

Genel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde siyasi parti grupları adına konuşmalar tamamlandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kanun teklifinin, Anayasaya çok yönlü aykırı olduğunu iddia ederek, Genel Kurulda görüşülmeden Komisyona iade edilmesini istedi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bir kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olması halinde Komisyonda görüşmelerinin yapılmayacağına işaret ederek, bugün görüşülecek kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildiğini, bu nedenle Anayasaya aykırı olduğu iddialarının görüşülmesinin İçtüzüğe aykırı olduğunu söyledi.

CHP'li Özel'in, Bilgiç'in tutumuna ilişkin usul tartışması açılmasını talep etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bilgiç, usul tartışması açtı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat da teklifin Anayasaya uygun olduğunu, yasalaşmasının ardından Anayasaya uygunluk denetimi imkanı bulunduğunu belirtti.

CHP VE HDP'DEN ORTAK AĞIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise teklifin bazı maddelerinin Anayasa'ya ve vicdanlara aykırı olduğunu savundu.

Türkiye'de, her 10 çalışandan 3'ünün kayıt dışı olduğunu söyleyen Ağbaba, "Maalesef 5,8 milyon genç işsiz, yüzde 30 genç işsizlik var Türkiye'de. Ne olacak bu? Genç işsizleri illüzyonla, 'abra kadabra' ile yok edeceksiniz. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun, bu maddeleri bir daha gözden geçirin. Bu bir kumpas aslında." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, düzenlemede Anayasaya aykırı birçok unsurun vücut bulduğunu öne sürerek, "Nerede eşit işe eşit ücret, çalışma barışı, sosyal güvenlik hakkı?" ifadelerini kullandı.

AVRUPA DÜZEYİNDE...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Başkanlığına sunulan kanun tekliflerinin Anayasaya aykırı olup olmadığının 4 aşamalı bir denetimle tespit edildiğine dikkati çekerek, AK Parti'nin bugüne kadar hazırladığı tüm yasal düzenlemelerin Meclis Başkanlığına sunulmadan önce ayrıca denetlendiğini kaydetti.

Özkan, kanun teklifinin, Anayasaya aykırı olmadığını vurgulayarak, "Çalışma hakkının güvencesi, sendikal haklar bağlamında da mevcut yasal düzenlemenin, bırakınız Anayasaya aykırılığı, ileri bir düzenleme olduğu, AB ülkelerinde, batı demokrasilerinde var olan bu hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir sistemi öngörmektedir." diye konuştu.

GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Meclis Başkanvekili Bilgiç, tutumunda bir değişiklik olmadığını, kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddialarını görüşmenin İçtüzüğe uygun olmadığını düşündüğünü bildirdi.

Genel Kurulda daha sonra düzenlemenin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.

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