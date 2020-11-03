İYİ Parti'de bir FETÖ bombası daha! Yusuf Ocak'tan skandal paylaşımlar: Fuat Avni'ye methiyeler dizdi, darbe imasında bulundu
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıklamasının ardından, partideki FETÖ bağlantıları tek tek ortaya çıktı. İYİ Parti'deki FETÖ bağlantıları deşifre oldukça partideki kriptolardan ses gelmeye devam ediyor. Gazeteci Nedim Şener'in ifşaları sonrası Twitter'dan harekete geçen partililer, Şener'e saldırmaya başladı. Partili saldırganların profillerine derinlemesine inildikçe Fuat Avni gibi örgütün tetikçilerine beslenen sempati gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde çok ses getiren flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu belirtti.
PARTİDEKİ KRİPTOLAR RAHATSIZ
Milliyetçilik görüntüsü altında örgütün sözcülüğünü yapanlar, İYİ Parti'de yaşanan ifşalardan rahatsız oldu. FETÖ'cüleri sosyal medya hesabından deşifre eden gazeteci Nedim Şener, "O değil de; İP ile FETÖ arasında bağlantı iddialarına odaklandım bu ara. İP il başkanı Buğra Kavuncu halkındaki FETÖ iddialarını, FETÖ'den tutuklanan dayısı MİT'çi, CIA'cı Enver Altaylı ilişkilerine yoğunlaştım, sizi bilgilendirmek için" paylaşımını yaptı.
İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ FUAT AVNİ SEMPATİZANI ÇIKTI
Şener, paylaşımında kendisine saldıran İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ocak'ın dikkat çeken paylaşımlarına yer verdi. Ocak'ın paylaşımlarında FETÖ tetikçisi Fuat Avni'ye beslediği sempati açıkça görülüyor.
DARBE İMASI MI?
İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ocak'ın Twitter paylaşımlarında "2016 zor bir yıl olacak", "O sene bu sene inanın" gibi ifadeler kullandığı görülüyor.
15 Temmuz 2016'da FETÖ emperyalist güçleri de arkasına alarak Türkiye'de bir darbe girişiminde bulunmuştu. İP'li yöneticinin darbe öncesi yaptığı paylaşımlar "darbeden haberi mi vardı?" sorusunu akıllara getirdi.
İşte İP'li Ocak'ın dikkat çeken paylaşımları:
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