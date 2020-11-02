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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul için kritik uyarılar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 40'ının 'da görüldüğünü hatırlatarak, "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin." uyarısında bulundu.

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Giriş Tarihi: 02.11.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul için kritik uyarılar

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu İstanbul için bazı uyarılarda bulundu.

Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu hatırlatan Koca, "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin." ifadesini kullandı.

İstanbul'a seyahat edeceklere ilişkin de Koca, "Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü, şikayetiniz varsa seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruşuna müracaat edin." diye uyardı.

Koca, İstanbul'a dönen büyüklerin bir süre ziyaret edilmemesini de isteyerek, şunları kaydetti:

"Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu bazı riskler bekliyor. Vakaların yüzde 40'ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin."

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