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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun acı günü

Son dakika haberi... Ulaştırma ve 'nun vefat eden kayınpederi 'nun (93) cenazesi, 'un Of ilçesinde toprağa verildi. , cenazede taziyeleri kabul etti.

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Giriş Tarihi: 02.11.2020
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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun acı günü

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kayınpederi Hamit Vahapoğlu için Of ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlunun acı günü ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU'NUN ACI GÜNÜ

Cenazeye, Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, eski bakanlardan Eyüp Aşık, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

Bakan Karaismailoğlu ile yakınları, törende taziyeleri kabul etti. Yaşamını yitiren Hamit Vahapoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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