Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 2 Kasım 2020

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Kasım'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 2 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341'e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.